Итальянский бизнес терял из-за российских контрсанкций по 7 млн евро в день

За указанный промежуток времени объем общих потерь итальянских поставщиков из-за контрсанкций РФ превысил отметку в семь миллиардов евро. Об этом пишет RNS.

По словам президента Ассоциации итальянских промышленников в России Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, в 2014 году экспорт товаров из Италии в РФ достиг отметки в 14,5 миллиарда евро. За три года объем поставок упал на 45%. Санкционная политика привела к тому, что итальянские экспортеры не досчитались за этот период более чем семи миллиардов евро. Таким образом, итальянцы теряли в сутки по семь миллионов евро.

Ситуация начала немного меняться в 2017 году. Тогда экспорт в Россию из Италии вырос до 9,8 миллиарда евро. Однако этого недостаточно. 99% итальянских поставщиков, работающих или работавших на российском рынке, выступают за отмену торговых ограничений, сказал Ферленги.