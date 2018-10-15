Итальянский бизнес терял из-за российских контрсанкций по 7 млн евро в день
Из-за ответных действий России на санкции Запада итальянские экспортеры в период с 2014 по 2017 годы теряли по семь миллионов евро в сутки.
За указанный промежуток времени объем общих потерь итальянских поставщиков из-за контрсанкций РФ превысил отметку в семь миллиардов евро. Об этом пишет RNS.
По словам президента Ассоциации итальянских промышленников в России Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, в 2014 году экспорт товаров из Италии в РФ достиг отметки в 14,5 миллиарда евро. За три года объем поставок упал на 45%. Санкционная политика привела к тому, что итальянские экспортеры не досчитались за этот период более чем семи миллиардов евро. Таким образом, итальянцы теряли в сутки по семь миллионов евро.
Ситуация начала немного меняться в 2017 году. Тогда экспорт в Россию из Италии вырос до 9,8 миллиарда евро. Однако этого недостаточно. 99% итальянских поставщиков, работающих или работавших на российском рынке, выступают за отмену торговых ограничений, сказал Ферленги.
Президент Confindustria Russia добавил, что из-за санкций Италия потеряла часть российского рынка навсегда. Место итальянской продукции в России заняли товары из Германии, Франции и Китая. Компании данных государств за 2,5 года заметно расширили свое присутствие в РФ. Италии же пока не удалось даже восстановить докризисный уровень торговли, хотя некоторые подвижки к этому и есть.