Раздавив пешехода, водитель отправился домой - проспаться

Раздавил прохожего на своей «десятке» и не заметил «препятствия» 30-летний житель Абзелиловского района Башкирии. Ночью на дороге в деревне Утяганово водитель сбил пешехода и спокойно уехал. Раненого нашли только под утро, но помочь ему уже было невозможно – мужчина скончался в больнице. Драйвера, бросившего человека умирать на обочине, разыскали – он в это время мирно спал в своем доме. На авто остались характерные для наезда повреждения, а сам водитель утверждает, что пострадавший лежал на дороге. Как бы там ни было, никто не давал права шоферу покидать место ДТП – скорее всего он был пьян, а потому и поспешил скрыться.