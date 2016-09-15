В Башкирии могут начать производство сверхлегких вертолетов
Объем инвестиций уже превысил 100 миллионов рублей.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Кумертау. Здесь он ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по производству вертолетов.
В 2013 году правительство Башкирии, ООО «Роторфлай» и китайская компания «Утун» заключили инвестиционное соглашение по созданию совместного производства вертолётов сверхлёгкого класса на основе разработок башкирских инженеров. Объём инвестиций в новый проект превысил 100 млн рублей, из которых 35 млн рублей было направлено на строительство лётно-испытательного комплекса. Основное производство размещено в Кумертау, где собрано несколько пилотных экземпляров вертолетов. По мнению главы Башкирии, необходимо запускать серийное производство новых машин.
- Маленький вертолётик летает, жужжит. Но почему нет серийного производства? Потому что нет сертификата лётной годности. А получить его – тяжёлая процедура. Надо проходить через комплекс испытаний, в том числе независимых. И пока ты этого не сделаешь, не сможешь организовать серийного производства, продавать эту машину, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Что ты ни изобретай, летай в облаках, ругай власть направо и налево, но пока ты не формализуешь этот процесс, не запустишь эту машину в серию. Сегодня они этим заняты и будут заниматься сертификацией два года. Пока не получат документы, не будет машины в серии.
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