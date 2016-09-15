В Башкирии могут начать производство сверхлегких вертолетов

- Маленький вертолётик летает, жужжит. Но почему нет серийного производства? Потому что нет сертификата лётной годности. А получить его – тяжёлая процедура. Надо проходить через комплекс испытаний, в том числе независимых. И пока ты этого не сделаешь, не сможешь организовать серийного производства, продавать эту машину, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Что ты ни изобретай, летай в облаках, ругай власть направо и налево, но пока ты не формализуешь этот процесс, не запустишь эту машину в серию. Сегодня они этим заняты и будут заниматься сертификацией два года. Пока не получат документы, не будет машины в серии.