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Китай не будет ужесточать торговую политику в отношении Евросоюза
15 марта, 18:30Экономика
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о том, что правительство страны не ужесточит политику в сфере торговли с Евросоюзом из-за экономического противостояния с США.
Такие слова он произнес на пресс-конференции, посвященной итогам второй сессии китайского парламента 13 созыва, сообщает газета «Известия» 15 марта.
По словам премьера, трения в области торгово-экономических отношений между КНР и США ограничиваются рамками отношений этих двух стран. На взаимодействие с другими государствами они не распространяются, добавил он.
Ли Кэцян подчеркнул, что Евросоюз и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами, и за годы сотрудничества они накопили большой опыт в урегулировании спорных вопросов.
Экономическое противостояние между США и КНР в виде двустороннего увеличения размера таможенных пошлин началось летом 2018 года. В настоящий момент между странами ведутся обсуждения по их отмене.
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