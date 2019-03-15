Китай не будет ужесточать торговую политику в отношении Евросоюза

Такие слова он произнес на пресс-конференции, посвященной итогам второй сессии китайского парламента 13 созыва, сообщает газета «Известия» 15 марта.

По словам премьера, трения в области торгово-экономических отношений между КНР и США ограничиваются рамками отношений этих двух стран. На взаимодействие с другими государствами они не распространяются, добавил он.

Ли Кэцян подчеркнул, что Евросоюз и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами, и за годы сотрудничества они накопили большой опыт в урегулировании спорных вопросов.