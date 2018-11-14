Страны ОПЕК+ решают сокращать или нет добычу нефти в декабре
По словам главы Минэнерго России Александра Новака, в ближайшее время государства-участники сделки ОПЕК+ должны решить сокращать ли им объемы добычи нефти в декабре.
Чиновник добавил, что партнеры изучают целесообразность изменения параметров сокращения добычи черного золота. Об этом пишет RNS.
При решении вопроса сокращения объемов добычи необходимо смотреть не на нынешнее падение стоимости нефти, а на годовую динамику снижения цены в целом, сказал глава Минэнерго РФ.
Новак добавил, что на сегодняшний день рынок черного золота очень волатильный. Совсем недавно стоимость нефти, то резко поднималась, то резко опускалась. Игрокам необходимо смотреть в перспективу и следить за стабилизацией цен. Резко реагировать на перепады стоимости нефти участникам рынка не нужно.
В 2018 году средняя стоимость нефти составляла порядка 70 долларов за баррель. Несколько дней назад участники ОПЕК+ договорились понаблюдать в ноябре за ценами на нефть. В начале декабря состоится новая встреча участников сделки, где и будет принято решение по вопросу снижения добычи нефти.
У стран ОПЕК+ имеются собственные инструменты для реагирования на кризисные ситуации. Сейчас обстановка на рынке нефти неопределенная. Ее необходимо тщательно изучить, отметил собеседник издания.
Министр энергетики России отметил, что зимой предложение на мировом рынке нефти может превысить спрос. Это сезонное явление. Летом бывает наоборот - спрос выше предложение.