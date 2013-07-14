Аквапарк в столице Башкирии откроется в октябре 2013 года
14 июля 2013, 18:14Экономика
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В ближайшее время в строящемся уфимском аквапарке «Планета» начнется монтаж оборудования. Сегодня в развлекательном водном комплексе, площадь которого превышает 12 тысяч квадратных метров, идут отделочные работы. Пропускная способность водного сооружения составит до 1,5 тысяч человек в день.
В ближайшее время в строящемся уфимском аквапарке «Планета» начнется монтаж оборудования. Сегодня в развлекательном водном комплексе, площадь которого превышает 12 тысяч квадратных метров, идут отделочные работы. Пропускная способность водного сооружения составит до 1,5 тысяч человек в день.
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