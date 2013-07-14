Аквапарк в столице Башкирии откроется в октябре 2013 года

В ближайшее время в строящемся уфимском аквапарке «Планета» начнется монтаж оборудования. Сегодня в развлекательном водном комплексе, площадь которого превышает 12 тысяч квадратных метров, идут отделочные работы. Пропускная способность водного сооружения составит до 1,5 тысяч человек в день.