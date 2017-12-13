ЦБ: вкладчики крымского банка ВВБ получат компенсации в конце декабря

Недавно в Севастополе Центробанк установил временную администрацию для банка ВВБ. Решение было принято ввиду «неустойчивого финансового положения» кредитной организации. Смогут ли вкладчики банка вернуть свои сбережения?

Как сообщает сайт finoteka.ru, у вкладчиков ВВБ нет причин для паники. Сейчас Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается назначить банки-агенты, которые выплатят вкладчикам страховые компенсации. До 18 декабря будут выбраны ответственные за выплаты финансовые организации, а люди начнут получать деньги с 26 декабря.