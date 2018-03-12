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В Башкирии вступили в силу новые правила о продаже алкоголя
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В Башкирии вступили в силу новые правила о продаже алкоголя

Сегодня, 11:17Экономика
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