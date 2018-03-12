В Башкирии вступили в силу новые правила о продаже алкоголя

С 10 марта введен новый закон о продаже алкоголя, а именно вступили в силу поправки в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития алкогольной продукции».

Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей наделен правом выдачи лицензий не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.