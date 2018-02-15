В Башкирии введут новые правила продажи алкоголя

Депутаты башкирского парламента намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании поправки в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

- В случае принятия поправок республиканский госкомитет по торговле и защите прав потребителей будет выдавать лицензии не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - пояснили в пресс-службе. - За госкомитетом также будет закреплена обязанность предоставлять в федеральный центр сведения об установленных в республике дополнительных ограничениях времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете ее розничной продажи.