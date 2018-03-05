В Башкирии после праздников вступят в силу новые правила продажи алкоголя

Сразу после первых весенних праздничных дней (8-11 марта) в Башкирии вступят в силу поправки в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

– Закон был разработан и принят в связи с соответствующими изменениями в федеральном законодательстве, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Документ устанавливает новые требования как к самой розничной продаже алкогольной продукции, так и к ее розничной реализации при оказании услуг общественного питания.

Теперь госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей имеет право выдавать лицензии не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Это же ведомство будет предоставлять в федеральный центр сведения об установленных в республике дополнительных ограничениях времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете ее розничной продажи.

Кроме того, узаконена отмена с 1 января 2018 года полного запрета розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. В народе их называют энергетиками. Этот запрет действовал в Башкирии с 1 сентября 2015 года.

В Башкирии действует ограничение продажи алкоголя по времени, его можно продавать с 8 часов утра до 23 часов. Эти временные ограничения некоторые магазины обходят, превращая в ночное время свои алкогольные отделы в «кафе» или «бары». Теперь эту сферу торговли будут контролировать в регионе.

Вероятно, некоторые из таких магазинов перестанут торговать по ночам, либо постараются получить в госкомитете по торговле соответствующую лицензию.

В стране самое строгое ограничение по времени продажи алкоголя действует в Чеченской республике, там можно торговать алкоголем всего два часа в сутки – с 8 до 10 утра.