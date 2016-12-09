Энергосбытовую компанию Башкортостана переименуют в «Башэнергосбыт»

В ближайшие полгода "Энергосбытовая компания Башкортостана" продолжит работу под названием «Башэнергосбыт». Это будет временное название на период интеграции компании в структуру ПАО «Интер РАО», сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель департамента инвестиционных проектов и международного развития государственного компании Иван Пронин. Управлять башкирской компанией будут два менеджера - новый генеральный директор Иван Лозовский и действующий руководитель компании Олег Козлов.