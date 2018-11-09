СМИ: Российские нефтяники хотят договориться с партнерами о расчетах в евро

Как сообщает RNS, в частности упоминались имена «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

Месяцем ранее «Сургутнефтегаз» выставил требования покупателям о согласовании возможности проведения оплат в евро. Сейчас, по данным СМИ, организация хочет, что бы покупатели взяли на себя ответственность относительно финансовых потерь, которые могут возникнуть в результате принятия санкций.

«Газпром нефть» тоже направила покупателям запрос о пересмотре контрактов по части ввода в оборот иностранной валют, а также их ответственности за задержку или отказ от платежа.