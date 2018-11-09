СМИ: Российские нефтяники хотят договориться с партнерами о расчетах в евро
В СМИ появилась информация о том, что некоторые российские нефтяные компании находятся на стадии переговоров с европейскими партнерами по вопросам взаиморасчетов в евро, дабы остаться в безопасности после возникших последствий в связи с санкциями США.
Как сообщает RNS, в частности упоминались имена «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
Месяцем ранее «Сургутнефтегаз» выставил требования покупателям о согласовании возможности проведения оплат в евро. Сейчас, по данным СМИ, организация хочет, что бы покупатели взяли на себя ответственность относительно финансовых потерь, которые могут возникнуть в результате принятия санкций.
«Газпром нефть» тоже направила покупателям запрос о пересмотре контрактов по части ввода в оборот иностранной валют, а также их ответственности за задержку или отказ от платежа.
По данным СМИ, некоторые из клиентов не смогли найти общей точки соприкосновения интересов с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом». Однако большинство их них так и не нашли компромисса, который устраивал бы всех.