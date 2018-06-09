Центробанк: реальный эффективный курс рубля к зарубежным валютам снизился
Сегодня, 17:37Экономика
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В прошлом месяце специалисты Банка России зафиксировали снижение на 0,1% реального эффективного курса рубля к иностранным валютам.
Так по сравнению с апрелем в мае реальный эффективный курс российской валюты к доллару США снизился на 2,9%. Об этом пишет портал rns.online.
Курс рубля к евро за аналогичный промежуток времени укрепился на 0,8%.
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