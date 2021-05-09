В разгар сезона пикников в Башкирии подорожали сосиски и сардельки

Всю неделю, на которую пришлись майские выходные, цены не отдыхали, а росли. Так по данным выборочного мониторинга Башстата, за предыдущую неделю в республике огурцы подорожали на 10,1%, помидоры на 1%, в целом летний салат из помидоров и огурцов подорожал несущественно . Средняя стоимость огурцов теперь - 134,49 рубля. Помидоров – 140,08 рублей.
Капуста выросла в цене на 6,4% и стоит в среднем 23,52 рубля. Морковь стала дороже на 5,1% (48,47 рубля).
Безусловными лидерами таблица роста цен стали подсолнечное масло, мясные консервы, сосиски и сардельки.