В разгар сезона пикников в Башкирии подорожали сосиски и сардельки

Всю неделю, на которую пришлись майские выходные, цены не отдыхали, а росли. Так по данным выборочного мониторинга Башстата, за предыдущую неделю в республике огурцы подорожали на 10,1%, помидоры на 1%, в целом летний салат из помидоров и огурцов подорожал несущественно . Средняя стоимость огурцов теперь - 134,49 рубля. Помидоров – 140,08 рублей.