В разгар сезона пикников в Башкирии подорожали сосиски и сардельки

В разгар сезона пикников в Башкирии подорожали сосиски и сардельки
В разгар сезона пикников в Башкирии подорожали сосиски и сардельки
Сегодня, 13:18ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: i95rock.com
Помимо мясных продуктов в цене существенно выросли овощи и растительное масло.

Всю неделю, на которую пришлись майские выходные, цены не отдыхали, а росли. Так по данным выборочного мониторинга Башстата, за предыдущую неделю в республике огурцы подорожали на 10,1%, помидоры на 1%, в целом летний салат из помидоров и огурцов подорожал несущественно . Средняя стоимость огурцов теперь - 134,49 рубля. Помидоров – 140,08 рублей.

Капуста выросла в цене на 6,4% и стоит в среднем 23,52 рубля. Морковь стала дороже на 5,1% (48,47 рубля).

Безусловными лидерами таблица роста цен стали подсолнечное масло, мясные консервы, сосиски и сардельки.

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