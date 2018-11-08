ВТБ: до конца года ключевая ставка Банка России сохранится на уровне 7,5%

Олюнин добавил, в начале года ставки ЦБ не снижались. Предположения аналитиков ВТБ не оправдались. Сейчас, по мнению экспертов, ключевая ставка должна остаться на уровне 7,5%.

Напомним, 14 сентября текущего года Банк России увеличил ключевую ставку на 2,5% - до 7,5%. Повышение ставки произошло первый раз за четыре года. В октябре регулятор сохранил ключевую ставку на этом же уровне.