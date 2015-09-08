Сразу две улицы реконструируют в уфимской Деме – Ольховую и Новороссийскую

На Новороссийской улице уже выполнена треть работ по замене дорожного полотна – новый асфальт положат на участке от Центральной улицы до института «Иммунопрепарат». Работы выполняет подрядчик из Оренбурга. А на Ольховой улице уже отсыпан щебень и все готово к укладке асфальта.