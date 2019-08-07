В России свыше 50% населения имеют непогашенные кредиты

В 2017 году данный показатель был на уровне 57%. Об этом информирует RNS.

По словам 74% респондентов, в ближайшие два-три года они собираются взять в долг или совершить покупку в кредит. Еще 84% опрошенных заверили интервьюеров, что они не возьмут заем, и не совершат покупку в кредит в ближайшие шесть месяцев.