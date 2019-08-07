Фото: pxhere.com
В России свыше 50% населения имеют непогашенные кредиты
Вчера, 17:20Экономика
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Опрос ВЦИОМ показал, что долги перед кредитными организациями есть у 51% россиян.
В 2017 году данный показатель был на уровне 57%. Об этом информирует RNS.
По словам 74% респондентов, в ближайшие два-три года они собираются взять в долг или совершить покупку в кредит. Еще 84% опрошенных заверили интервьюеров, что они не возьмут заем, и не совершат покупку в кредит в ближайшие шесть месяцев.
Некоторые россияне все же намерены получить заем или совершить покупку в кредит до 2021 года. Так, 10% из них хотят приобрести недвижимость, а 6% — машину Еще 5% участников опроса нужны средства для ремонта квартиры или дома, 3% — направят деньги на образовательные, медицинские и прочие услуги. 2% респондентов необходимы средства на неотложные нужды.
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