Бухгалтер уфимского ипподрома «Акбузат» добавила себе 1,5 миллиона к зарплате

Фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, стала 32-летняя жительница Уфы Ирина Шарипова. В 2013-2015 годах женщина работала бухгалтером по заработной плате в ГУП «Ипподром «Акбузат». Пользуясь тем, что каждый ее шаг никто не отслеживал, дама завышала с реестрах размер своей зарплаты на сумму от одной до 218 тысяч рублей. В итоге женщина смогла перевести на свою банковскую карту больше полутора миллионов рублей. Руководство узнало о махинациях своей сотрудницы только во время ревизии. Мошенница полностью признала свою вину и вернула 800 тысяч рублей. Вскоре уголовное дело рассмотрит Октябрьский райсуд Уфы.