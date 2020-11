В Башкирии на торги выставят более пяти предприятий. В бюджет республики доход с их продажи и приватизации составит 1,7 миллиард рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

За следующие два года планируется продать сельскохозяйственное предприятие «Башплемсервис, а также акции «Башкоммунэнерго», «Стерлитамакские железные дороги» и «Башзооветснаб». Помимо этого, под приватизацию попадут «Янаульские» теплицы, центр метрологических исследований и компания «Башплодородие». Известно, что сейчас в собственности республики находятся пакеты акций 54 действующих компаний и 21 объекта государственных унитарных предприятий.

