Fitch: у «Нафтогаза» мало шансов получить с «Газпрома» 2,56 млрд долларов

Компании продолжают судиться друг с другом. Об этом пишет RNS.

Fitch назвало решение Стокгольмского суда благоприятным фактором для «Нафтогаза». Однако «Газпром» обжаловал вынесенный вердикт. Специалисты предсказывают, неполучение денег по решению суда от «Газпрома». Исходя из этого агентство присвоило планируемым еврооблигациям «Нафтогаза» рейтинг «В-(EXP)».

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом». Речь шла о транзите российского газа через земли Украины. Украинская компания хотела взыскать с «Газпрома» 17 миллиардов долларов. Суд постановил, что российский газовый гигант должен выплатить своему партнеру 4,673 миллиарда долларов. Решение было обусловлено тем, что РФ поставляла в Европу меньшие объемы голубого топлива, чем было предусмотрено контрактом.

С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по договору на поставку газа, суд зачел его встречные требования. В результате «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» только 2,56 миллиарда долларов.