Стало известно, где уфимцы чаще расплачиваются с помощью QR-кодов

На их долю приходится 27,3% всех транзакций. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Республике Башкортостан.
Специалисты проанализировали данные о платежах по QR-коду через Систему быстрых платежей, совершаемых при помощи приложения МТС Банка и через МТС Кассы. Исследование также показало, что 7,7% таких транзакций приходится на страховые компании, 6,1% — на АЗС, 4,6% — на общественный транспорт, 4,5% — на фастфуд.
В целом количество транзакций с помощью QR-платежей в России ежемесячно увеличивается в два раза. 95% из них проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя сумма платежа зависит от категории торгово-розничной точки и не отличается от суммы при оплате через эквайринг.
Розничные торговые точки пользуются Системой быстрых платежей при помощи МТС Касс. Комиссия по таким операциям сейчас составляет 0%, а услуга оплаты покупок по QR-коду бесплатная для пользователей и поддерживается всеми моделями оборудования.
В апреле 2021 МТС Банк года запустил в мобильном приложении для физлиц сервис оплаты по QR-коду. Пользователи могут сканировать графический код, размещенный на экране кассы или чеке через банковское приложение, сверить данные в открывшейся форме и совершить платеж.