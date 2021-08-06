Стало известно, где уфимцы чаще расплачиваются с помощью QR-кодов

Стало известно, где уфимцы чаще расплачиваются с помощью QR-кодов
Стало известно, где уфимцы чаще расплачиваются с помощью QR-кодов
Вчера, 11:49ЭкономикаФото: mts.ru
Чаще всего с помощью QR-кодов уфимцы рассчитываются в магазинах одежды.

На их долю приходится 27,3% всех транзакций. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Республике Башкортостан.

Специалисты проанализировали данные о платежах по QR-коду через Систему быстрых платежей, совершаемых при помощи приложения МТС Банка и через МТС Кассы. Исследование также показало, что 7,7% таких транзакций приходится на страховые компании, 6,1% — на АЗС, 4,6% — на общественный транспорт, 4,5% — на фастфуд.

В целом количество транзакций с помощью QR-платежей в России ежемесячно увеличивается в два раза. 95% из них проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя сумма платежа зависит от категории торгово-розничной точки и не отличается от суммы при оплате через эквайринг.

Розничные торговые точки пользуются Системой быстрых платежей при помощи МТС Касс. Комиссия по таким операциям сейчас составляет 0%, а услуга оплаты покупок по QR-коду бесплатная для пользователей и поддерживается всеми моделями оборудования.

В апреле 2021 МТС Банк года запустил в мобильном приложении для физлиц сервис оплаты по QR-коду. Пользователи могут сканировать графический код, размещенный на экране кассы или чеке через банковское приложение, сверить данные в открывшейся форме и совершить платеж.

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