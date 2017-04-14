Директор «Всей Уфы» возглавила ассоциацию городских телерадиовещателей

В Уфе подписаны документы о создании Ассоциации городских телерадиовещателей. Учредителями стали МУП ПЦ «Вся Уфа», ООО «Арис» (Кумертау) и МАУ «Учалинская телерадиокомпания», сообщает пресс-служба администрации Уфы. Возглавила организацию член регионального штаба ОНФ, директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова.
Как отмечается в сообщения, организация будет курировать деятельность компаний, которые создают и распространяют телевизионные и радиопрограммы на территории муниципальных образований.
- Ассоциация будет отстаивать интересы каждой конкретной компании, а также содействовать повышению квалификации сотрудников и обмену положительным опытом, - следует из сообщения.- Муниципальные телекомпании городов с населением более 100 тысяч независимо от форм собственности призывают активно подключиться к начавшемуся процессу и вступать в ассоциацию. Итогом ее работы может стать закрепление статуса общедоступного и обязательного за муниципальным каналом на одной из кнопок пакета кабельных операторов.