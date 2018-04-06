В Башкирии два ГОКа включены в перечень приоритетных инвестпроектов

Один из проектов принадлежит АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат». Общий объем инвестиций – 3,4 млрд рублей. На эти средства планируется построить дополнительную емкость для складирования и хранения отходов переработки медьсодержащих руд на Сибайской обогатительной фабрике. Реализация запланирована к 2019 году.

Второй проект разработан Сибайским филиалом АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Общий объем инвестиций здесь составляет 239,1 млн рублей. По проекту, деньги будут направлены на на реконструкцию сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений. Срок реализации проекта до 2021 года.