Домыслы о БКИ: какие на самом деле сведения заносят в кредитные истории

В 2004 году в Российской Федерации был принят закон «О кредитных историях». Именно тогда и появилась информация о деятельности специального Бюро кредитных историй, которое аккумулирует все сведения граждан о займах и платежах.

Издание finoteka.ru решило разобраться, что собой представляет эта структура, а заодно и развеять мифы вокруг нее. Итак, бюро кредитных историй (БКИ) – это коммерческая организация, основной функцией которой является предоставление банкам досье на клиента, где есть информация о его финансовых операциях. Кредитные организации в свою очередь платят БКИ за такие сведения. Единое Бюро сегодня в России отсутствует, однако есть довольно крупные структуры, которые имеют досье на более чем 50 миллионов жителей страны. В частности, это Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро, Северо-Западное бюро кредитных историй, «Эквифакс», «Экспириан-Интерфакс», «Инфокредит», Поволжское бюро кредитных историй. Именно эти структуры имеют 90% всех сведений, они отчитываются перед специальным подразделением Центробанка – Центральным каталогом кредитных историй. Там клиент может узнать, где находится досье с его историей.

Кредитная история появляется, как только гражданин впервые берет кредит. Все сведения тут же отправляют в бюро, документу присваивается уникальный код. Отмечается вся информация о платежах по займам: если платить вовремя – то кредитная история чистая. Туда же поступают сведения о просрочках и неуплатах не только по кредитам, но и коммунальным услугам и алиментам, однако только в том случае, если последовало судебное разбирательство и не было исполнено судебное решение о выплате в течение десяти дней.