Сервис «Голосовой помощник 122» запущен компанией РТ МИС в семи пилотных регионах

Сервис «Голосовой помощник 122» запущен компанией РТ МИС в семи пилотных регионах
Сервис «Голосовой помощник 122» запущен компанией РТ МИС в семи пилотных регионах
5 июля, 11:01ЭкономикаФото: "Ростелеком"
РТ МИС (дочерняя компания «Ростелекома») расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с «Единой цифровой платформой.МИС» и другими региональными медицинскими информационными системами (МИС).

Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения в Астраханской, Иркутской, Курганской, Московской, Нижегородской и Пензенской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан и Карелия. Прорабатывается внедрение решения еще в нескольких регионах России. РТ МИС обеспечивает интеграцию сервиса и медицинских ИТ-систем, а это означает, что все оформленные голосовым помощником обращения автоматически сохраняются в электронной медицинской карте пациента и становятся заданием для специалистов медицинского учреждения.

Голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта для общения с пациентом, освобождая специалистов региональных контакт-центров службы 122 (развернута для работы в условиях пандемии COVID-19). Робот помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию, диспансеризацию и информирует по другим вопросам, связанным с охраной здоровья.

Технологическая платформа с использованием искусственного интеллекта для проекта предоставлена компанией Neuro.net, сценарии и логику ведения диалогов цифрового голосового помощника разработала компания «Фромтек».

«Мы обеспечиваем интеграцию голосового помощника и нашу медицинскую информационную систему ЕЦП.МИС, а также другие региональные медицинские информационные системы. Например, в Московской области объединились с региональным решением, развернули систему в октябре 2020 года для оперативной разгрузки операторов контакт-центра. За первые полгода голосовой помощник обработал более 1,5 млн вызовов. Решение доказало свою эффективность: робот разгрузил контакт-центр Подмосковья на 40%, принимая ежедневно до 4 тысяч звонков вместо операторов. Как показала практика, в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и высокой загруженности контакт-центров, голосовые технологии с искусственным интеллектом стали реальным инструментом для снижения социальной напряженности», — отметил генеральный директор РТ МИС Сергей Метелев.

Сооснователь и операционный директор компании Neuro.net Александр Кузнецов добавил, что технология на базе нейросети умеет вести сложные беседы. Голосовой помощник воссоздает эмоции и интонации обычной повседневной речи, понимает разговорные обороты. Он обучается на истории диалога, выдерживает логику построения ответов, а главное — с каждым новым разговором становится все лучше, благодаря технологии машинного обучения. Только 1% собеседников понимает, что общается с роботом.

Голосовой помощник работает круглосуточно семь дней в неделю, оформляя записи и в выходные дни. Робот разгружает самые проблемные временные промежутки в работе контакт-центра — понедельники и утренние часы: с 8 до 10. Сервис разворачивается за пять дней без дополнительных расходов на содержание и обучение операторов. Главным преимуществом технологии является то, что она позволяет масштабировать виртуальных операторов в любом количестве за 15 минут. С точки зрения экономической эффективности, стоимость минуты разговора голосового помощника в несколько раз дешевле стоимости минуты разговора с оператором.

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ООО «РТ МИС» — поставщик высокотехнологичных информационных медицинских сервисов для государства, бизнеса и частных лиц. Предприятие основано в 2019 году компаниями «РТ Лабс» (входит в ПАО «Ростелеком») и СВАН и объединяет команды, компетенции, ресурсы и продуктовую линейку учредителей. РТ МИС выступает одним из ключевых участников формирования единого цифрового контура в сфере здравоохранения РФ. Продуктовые решения РТ МИС (ЕЦП. МИС и ЕЦП. ЛИС) входят в состав Единой цифровой платформы (ЕЦП), разработанной ООО «Цифромед». ЕЦП — комплексное решение задач цифровизации медицинских организаций в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении. ЕЦП обеспечивает бесшовную интеграцию между отраслевыми решениями, входящими в ее состав, и создает необходимые условия для последовательного развития ЕГИСЗ.

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«Фромтек» — разработчик современных эффективных ИТ-инструментов и технологий, ориентированных на автоматизацию бизнес-процессов компаний малого и среднего бизнеса. Основной проект компании — голосовые роботы SmartDialogs. Благодаря инновационным разработкам Neuro.net и богатой экспертизе команды «Фромтек», компания легко и достаточно точно внедряет цифровых агентов для автоматизации звонков в разных отраслях бизнеса: от холодных продаж до приема входящих.

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Neuro.net — ИТ-компания, которая предоставляет услуги контакт-центра на базе искусственного интеллекта. Решение Neuro.net позволяет создать автономный контакт-центр без использования реальных сотрудников. Созданные компанией цифровые операторы — это новое поколение развития голосовых роботов. Они поддерживают сложные беседы, обучаются на истории диалога, имитируют эмоции и распознаются менее 1% собеседников. Компания основана в 2017 году командой экспертов с 15-летним опытом в телеком-индустрии. В октябре 2019 года стартап привлек первый раунд инвестиций в размере $5,3 млн от компании Powerry.

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