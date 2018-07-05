В Южной Корее назвали ущерб от пошлин США

Из-за дополнительных сборов на ввоз в США стали, стиральных машин и солнечных батарей южнокорейского производства Сеул будет терять свыше 2,4 миллиарда долларов. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».

В докладе правительства Южной Кореи указано, что из-за пошлин в стране потеряют работу порядка 16 000 человек. Убытки производителей стиральных машин составят 760 миллионов долларов. Компании будут вынуждены сократить свыше 8 100 человек персонала.

Производители солнечных батарей не досчитаются 470 миллионов долларов. Работу на их предприятиях потеряют примерно 1 300 человек.