Ультиматум Цукербергу: в России могут ужесточить требования к интернет-гигантам

Сегодня эксперты уже достаточно громко говорят об угрозе преобразования глобальных компаний в этакие «интернет-государства», способные диктовать свои условия другим.

Напомним, в 2015 году в России были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязали все интернет-компании, собирающие данные о российских пользователях, хранить эту информацию на территории РФ из соображений безопасности. Сами поправки, устанавливающие повышенные штрафные санкции, были подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

Несколько крупных утечек личных данных, которые произошли в разных странах и привели к многомиллиардным потерям и репутационным скандалам, заставили принять меры. Важно отметить, что наиболее резонансные утечки происходили именно с серверов, арендованных крупными компаниями или даже по их вине.

Мировой суд Таганского района Москвы в феврале вынес в отношении компаний Twitter и Facebook первые административные решения о повышенных штрафах для иностранных компаний, нарушивших российский закон о локализации данных пользователей на территории страны.

Суд присудил обеим компаниям выплатить по 4 миллиона рублей в виде штрафов.

Роскомнадзор выразил готовность сотрудничать с крупнейшими зарубежными игроками на рынке социальных медиа и мессенджеров, но на это предложение, похоже, никто даже ухом не повел.

Как считают эксперты, подобная практика продолжится. Заплатить копеечные (по их меркам штрафы) интернет-гигантам проще, чем переносить данные российских пользователей на серверы в нашей стране.

Примечательно, что штрафы они будут платить в рублях, что с учетом курса российской валюты несопоставимо с затратами, которые компаниям пришлось бы понести для создания инфраструктуры для хранения данных.

Чем это может закончиться? Показательна история с соцсетью профессионалов LinkedIn. Компания отказалась переносить данные в РФ и была заблокирована.