Глава Башкирии запустил в соцсетях обсуждение темы телефонов и детей

Сегодня, 27 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях обозначил новую тему для обсуждения. Он предложил обсудить, стоит ли отнимать сотовые телефон у детей в школах.

По словам Радия Хабирова, у чиновников без гаджетов производительность труда заметно выросла. Напомним, речь об этом шла на недавней оперативке в правительстве Башкирии.

Интересно, что мнения пользователей соцсетей разделились. С одной стороны, родители согласны с предложением главы региона. Но юристы возразили, что это противозаконно.