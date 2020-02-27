Глава Башкирии запустил в соцсетях обсуждение темы телефонов и детей
Вчера, 17:53ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Радий Хабиров предлагает решить, можно ли в школах забирать у детей телефоны.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 27 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях обозначил новую тему для обсуждения. Он предложил обсудить, стоит ли отнимать сотовые телефон у детей в школах.
По словам Радия Хабирова, у чиновников без гаджетов производительность труда заметно выросла. Напомним, речь об этом шла на недавней оперативке в правительстве Башкирии.
Интересно, что мнения пользователей соцсетей разделились. С одной стороны, родители согласны с предложением главы региона. Но юристы возразили, что это противозаконно.
Тем временем обсуждение набирает обороты.
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