Засилье "серого" импорта в лёгкой промышленности ставит отрасль под угрозу

Эксперты говорят о серьёзных проблемах в отрасли

В эпоху войны санкций представители лёгкой промышленности России надеялись на небольшую помощь со стороны государства. Вместе с потенциальным введением антисанкций и ограничением доступа для иностранных производителей к российскому рынку можно было стимулировать производство в России. Но пока российские власти так и не ввели ограничительные меры, а промышленникам приходится строить бизнес без какой-либо помощи.

При этом эксперты говорят о серьёзных проблемах в отрасли. Связаны они с настоящим засильем импорта, качество которого вызывает вопросы. После вступления России в ВТО ввозные пошлины были уменьшены в два раза, напоминают "Новые Известия". Тут же иностранные производители, преимущественно из стран Азии, начали заполонять рынок дешёвым ширпотребом.

По оценке экспертов, на рынке рубашек в России сегодня 85% товара является импортным. В статистике ещё и не учитывается доля серого импорта, которая тоже очень высока. Низкокачественный импорт не только мешает развитию российских компаний, но ещё и угрожает здоровью потребителя. Не секрет, что зачастую ввозимые товары даже не проходят проверки.

О происходящем в данной отрасли рассказывает основатель ГК Colletto Bianco Татьяна Неретина. Она признаёт, что российским компаниям сложно конкурировать с иностранными производителями. Неретина считает, что в нынешней ситуации действенной мерой стало бы повышение пошлин на ввоз одежды.

Эксперт говорит, что такие меры были приняты в Турции и Китае, что способствовало резкому развитию лёгкой промышленности. Например, в Турции в течение трёх лет после подъёма пошлин до 30% объём выпускаемой одежды увеличился в два раза.

Тем не менее, бизнесвумэн с оптимизмом смотрит в будущее. Какими бы ни были текущие условия, лучшие компании всё равно будут успешно развиваться. ГК Colletto Bianco является лучшим подтверждением этого тезиса. Неретина сумела выйти на беспрецедентные для российского рынка объёмы производства. На фабрике "Мужские сорочки" в Тульской области каждый год производится 300 000 рубашек.

Татьяна Неретина поясняет, что ГК Colleto Bianco берёт не только количеством, но и качеством. Премиальные марки компании продаются в московском ЦУМе наравне с сорочками ведущих производителей мира. А мужские рубашки средней ценовой категории (1500-2500 рублей) Dave Raball и Allan Neumann ничуть не уступают по качеству своим немецким конкурентам. При этом они стоят на порядок меньше.

В отличие от импортируемого ширпотреба продукция ГК Colletto Bianco прошла всю необходимую сертификацию. Рубашки компании Татьяны Неретиной получили стандарты качества "Ecotex 100".