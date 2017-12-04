УИС планирует взыскать с правительства и минфина Башкирии 1,5 миллиарда

Рассмотрение иска назначено на 11 декабря.

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» направило в арбитражный суд Башкирии иск о признании о взыскании с правительства республики и министерства финансов республики убытков в размере 1,5 млрд руб. Как образовалась задолженность в материалах суда не уточняется. Рассмотрение дела назначено на 11 декабря.