УИС планирует взыскать с правительства и минфина Башкирии 1,5 миллиарда
Сегодня, 17:14ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Рассмотрение иска назначено на 11 декабря.
Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» направило в арбитражный суд Башкирии иск о признании о взыскании с правительства республики и министерства финансов республики убытков в размере 1,5 млрд руб. Как образовалась задолженность в материалах суда не уточняется. Рассмотрение дела назначено на 11 декабря.
МУП «Уфимские инженерные сети» было создано в апреле 20112 года. Предприятие занимается эксплуатацией и развитием тепловой инфраструктуры Уфы. УИС осуществляет теплоснабжение паром и горячей водой жилой массив и промышленные предприятия города Уфы от 58 котельных с установленной мощностью 1307,96Гкал.
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