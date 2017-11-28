Госкомтранс Башкирии: в следующем году Башавтотрансу купят новые автобусы

Об этом заявил председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

Председатель госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сегодня на пресс-завтраке, организованном газетой «Коммерсантъ-Башкортостан» прокомментировал ситуацию с износом автопарка госперевозчика республики – «Башатотранса». Ранее генеральный директор «Башавтотранс» Разим Махиянов заявил, что общий износ автопарка составляет порядка 80%.

- Мы уже на следующий год планируем закупку нового подвижного состава «Башавтотрансу». В первую очередь ориентируемся на новую технику на газомоторном топливе. Итоговая сумма закупки сейчас в процессе обсуждения, - сказал Тимур Мухаметьянов.

Информацией о том, сколько именно будет закуплено автобусов, он не поделился, отметив, что сейчас это обсуждается с минфином республики.

- Мы разработали первый проект антикризисного плана предприятия, с точки зрения вывода его на за 2-3 года на финансовую устойчивость. Я не хотел бы сейчас озвучивать те положения, которые мы включили в этот план. В первую очередь, речь идет о возможности покрытия в полном объеме всех тех долговых обязательств, которые есть у предприятия, - сказал он.

В этом году «Башавтотранс» вынужден был вернуть лизинговой компании «КамАЗ» часть автобусов, которые предприятие приобрело в 2015 году по договору лизинга. (В 2015 году компании заключили договор на поставку 22 низкопольных автобусов «НефАЗ» на газовых двигателях. Общая стоимость контракта составляла 290 тыс. руб. – прим ред.). Сколько именно автобусов было возвращено, сегодня не уточнялось.