Эксперты назвали временным явлением завышение стоимости "Лукойла"

На минувшей неделе появились данные, что "Лукойл" оказался на верхней позиции по капитализации среди организаций РФ. Издание добавило, у компании не вышло стать лидером по главным производственным показателям.

Есть примеры - "Лукойл" не дотягивает до конкурентов по добыче и запасам. Так, в 2017 году он добыл почти 81 миллион тонн нефти, "Роснефть" – 225,6 миллиона тонн, "Газпром нефть" – 86,75 миллиона тонн".

"Кроме того, запасы компании по классификации SEC составили 12,1 миллиарда баррелей, "Роснефти" - 37,8 миллиарда, "Газпром нефть" - 86,7 миллиарда. Если смотреть по переработке, то в 2017 году "Лукойл" переработал 67,2 миллиона тонн нефти, а "Роснефть" - 112,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Также при закрытии торгов на Московской бирже 28 марта акции "Лукойла" были оценены в почти 3,3 триллиона рублей. На первом же месте оказался Сбербанк, показатель которого достиг 5,6 триллиона рублей.

Учитывая сложившуюся обстановку, именно акции "Лукойла" стали более интересны для инвесторов. Аналитики считают, что это случилось из-за появившейся информации о планах обратного выкупа акций и роста дивидендов компании при цене нефти выше 50 долларов за баррель.

Кроме того, "Лукойлу" в 2017 году прибавилось еще 1,45 миллиарда долларов из-за реализации акций компании "Архангельскгеолдобыча". Есть подозрения, что те, кому интересна игра на акциях "Лукойла", провели отличную работу с информационными ресурсами.