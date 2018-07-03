Долги населения России перед банками увеличились на 26%

По мнению вице-президента «Сбербанка» Александра Бондаренко, рост спроса на займы у населения РФ свидетельствует о том, что граждане начинают оправляться от экономического спада 2014-2015 годов. Несмотря на санкции люди ощущают стабильность и предсказуемость. Они начинают больше тратить и брать все новые кредиты.