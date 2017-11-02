В Башкирии судебные приставы опрашивают население о долгах по ЖКХ

Приставы попросили подсказать, какими мерами лучше добиваться своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Региональное Управление Службы судебных приставов начало в соцсетях опрос общественного мнения на тему погашения задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Вопрос поставлен так: «Что по-вашему необходимо сделать, чтобы граждане более ответственно подходили к оплате услуг ЖКХ?». Среди предложенных вариантов ответов указаны ужесточение ответственности за неуплату и проведение разъяснительной работы с населением.

Примечательно, что оба вышеуказанного ответа набрали пока примерно одинаковое число голосов, А подавляющее большинство участников опроса предпочли проголосовать за третий вариант ответа «Считаю, что существующие законы адекватны и достаточны».