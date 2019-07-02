Фото: pxhere.com
СМИ: Япония может парализовать производство полупроводников на Samsung
2 июля, 19:41Экономика
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Одно из западных изданий сообщило, что прекращение поставок нескольких видов технологических материалов из Японии и Южную Корею через несколько месяцев может полностью остановить производство полупроводников в компании Samsung.
Об этом стало известно 2 июля, сообщает газета «Известия».
Кроме этого, из-за сбоя в поставках подобные проблемы могут возникнуть и на других электротехнических предприятиях Южной Кореи.
Отмечается, что на данный момент без японских комплектующих практически невозможно будет производить полупроводники в этой стране.
Решение об ужесточении экспорта некоторых материалов в Южную Корею было принято властями Японии накануне, 1 июля. Причиной стало обеспечение национальной безопасности: производимые компоненты могут применяться также в военных целях.
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