СМИ: Япония может парализовать производство полупроводников на Samsung

Об этом стало известно 2 июля, сообщает газета «Известия».

Кроме этого, из-за сбоя в поставках подобные проблемы могут возникнуть и на других электротехнических предприятиях Южной Кореи.

Отмечается, что на данный момент без японских комплектующих практически невозможно будет производить полупроводники в этой стране.