Добыча газа в России с начала года выросла на 3,5%

Всего с начала года в РФ было добыто 377,465 миллиарда кубометров голубого топлива. Об этом пишет RNS.

Так за один только июнь объемы газодобычи в России составили 54,379 миллиарда кубометров. По прогнозам Минэнерго в текущем году в стране будет добыто примерно столько же газа, сколько было получено в 2018 году, то есть 725,17 миллиарда кубометров.