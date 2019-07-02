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Добыча газа в России с начала года выросла на 3,5%
2 июля, 15:26Экономика
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Данные Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) говорят о том, что в первом полугодии 2019 года объемы добычи газа в Российской Федерации увеличились на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Всего с начала года в РФ было добыто 377,465 миллиарда кубометров голубого топлива. Об этом пишет RNS.
Так за один только июнь объемы газодобычи в России составили 54,379 миллиарда кубометров. По прогнозам Минэнерго в текущем году в стране будет добыто примерно столько же газа, сколько было получено в 2018 году, то есть 725,17 миллиарда кубометров.
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