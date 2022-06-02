В Башкирия получит более 8 миллиардов рублей на развитие уфимского Забелья

Освоение территории Забелья, где жильем можно обеспечить более 100 тысяч семей, власти региона закрепили в генплане развития города до 2042 года, сообщил Радий Хабиров.

Стало известно, что Федеральная правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку Башкирии и предоставил республике займ в 8,4 миллиарда рублей. Как сообщает администрация главы региона, средства пойдут на развитие микрорайона Забелье в Уфе, в частности, на строительство сетей и сооружений водоснабжения. По словам Радия Хабирова, Уфе необходимы новые площадки под строительство многоквартирных домов, так как город «зажат в междуречье». Так, освоение территории Забелья закреплено в генплане развития Уфы до 2042 года. — В Забелье можно построить свыше 9 млн квадратных метров жилья и обеспечить им более 100 тысяч семей», — глава Башкирии. Отметим, что в сентябре прошлого года Радий Хабиров заявил, что строительство первых жилых домов в Забелье и Зауфимье может начаться через два-три года.

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