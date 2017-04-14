Пермский край и Банк УРАЛСИБ подписали Соглашение о сотрудничестве

1 июня было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Документ подписали Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Пермского края Виктор Агеев и Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

Стороны договорились о взаимодействии по целому комплексу направлений, среди которых участие Банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Пермского края, в финансировании совместных инвестиционных проектов (в том числе на основе государственно-частного партнерства) и программ развития предпринимательства, а также в других проектах и программах, реализуемых на территории Пермского края.

- Банк активно развивает сотрудничество с государственными и муниципальными органами во всех регионах своего присутствия, – отметил Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров. – И подписанное Соглашение с Правительством Пермского края позволит нам системно взаимодействовать по целому спектру важнейших задач, направленных на эффективное социально-экономическое развитие региона.

Справка.Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.