В Уфе за дизайн IQ-парка с клубным этажом и микроквартирой заплатят 94,6 млн рублей

Также предполагается создание клубного этажа. Пространство должно быть похоже на берлинский Soho House. На входе будет своя стойка регистрации, где хостес будет проверять членство. Основное пространство должно иметь одну или несколько барных зон, при этом одна из них может быть соединена с открытой кухней.