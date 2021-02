В Уфе за дизайн IQ-парка с клубным этажом и микроквартирой заплатят 94,6 млн рублей

ГУП «Республиканский информационно издательский центр «Деловая литература» объявил конкурс на поиск подрядчика, который подготовит проект и дизайн будущего IQ-парка, расположенного в заброшенном здании около главного корпуса БашГУ по адресу Заки Валиди, 32/2.

Стоимость работ дизайнеров и архитекторов оценивается в 94,6 миллионов рублей. При этом к функционалу и внешнему виду технопарка есть особые требования. Так, во входной зоне проектировщики должны уместить гардеробную, зону для банкоматов, кофейню с выходом на террасу и стойку регистрации, аналогичной Genius Bar в магазинах Apple. На первом этаже расположится фуд-корт. Заказчики просят добиться атмосферы оживленного рынка, подобно тому, который представлен в «Депо» в Москве из-за низких потолков. В здании особое внимание уделяется этажу главы технопарка. Он должен быть разделен на рабочее пространство с микроквартирой, где VIP-гости смогут не только отдохнуть, но и переночевать, а также зону коворкинга с залами для проведения конференций. Также предполагается создание клубного этажа. Пространство должно быть похоже на берлинский Soho House. На входе будет своя стойка регистрации, где хостес будет проверять членство. Основное пространство должно иметь одну или несколько барных зон, при этом одна из них может быть соединена с открытой кухней.

