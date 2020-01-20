В Уфе до конца года откроют IQ-парк «Сколково»

Глава госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова сообщила на оперативном совещании в правительстве региона, что В Башкирии завершена разработка концепции парка центром «Сколково».

Новую площадку для разработки инновационных проектов сравнили с сингапурской Fusionopolis. Планируется, что объект появится в Уфе до конца этого года.

По слова Риммы Бойцовой, в настоящий момент потенциальные резиденты готовят документы для получения статуса резидентов. IQ-парк планируют развернуть в бизнес-центре на улице Валиди, который построен на месте бывшего завода коммутационной аппаратуры имени Кирова.