Круче Яндекса: в Уфе совместно с фондом «Сколково» построят «IQ-парк»

Технопарк высоких технологий «IQ-парк» через год должен появиться в пустующем офисном здании на улице Заки Валиди, 32а в Уфе. Об этом сообщается на сайте правительства Башкирии.

Уточним. что речь идет о совместном проекте Башкирии и фонда «Сколково». Соглашение об этом было подписано осенью прошлого года.

Резидентами технопарка могут стать компании, отличающиеся применением в работе высоких технологий и специализирующиеся на инновационных разработках для различных отраслей экономики. Предполагается также запуск сервисов для ускоренного развития стартапов.

В здании будут оборудованы офисные и технологические помещения, а также пространства для общения, активного отдыха и общения.

Концепция будущего центра была представлена на совещании главе республики Радию Хабирову и получила высокую оценку.

– Максимум, что я видел похожего, – это офис Яндекса в Москве. Но то, что вы предлагаете, - это намного круче, - заявил Радий Хабиров.