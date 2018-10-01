В России растет деловая активность обрабатывающих отраслей экономики
Сегодня, 15:40Экономика
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В минувшем месяце немного увеличился уровень деловой активности в обрабатывающих отраслях экономики России.
В сравнении с августом показатель сезонно скорректированного индекса PMI поднялся на 1,1%, составив 50 баллов. Об этом пишет RNS.
Экономист IHS Markit Шиана Джонс рассказал, что показатель деловой активности поменялся несущественно. Это говорит о незначительном изменении деловой активности в обрабатывающих отраслях экономики России.
Отечественный производственный сектор сокращался на протяжении последних четырех месяцев. Сейчас появились новые заказы и отечественные производства вошли в зону роста. В то же время спрос на продукцию остается «хрупким».
Между тем на рынках зарубежных стран увеличивается число экспортных заказов. Их темпы роста стали максимальными с апреля текущего года.
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