В России растет деловая активность обрабатывающих отраслей экономики

В сравнении с августом показатель сезонно скорректированного индекса PMI поднялся на 1,1%, составив 50 баллов. Об этом пишет RNS.

Экономист IHS Markit Шиана Джонс рассказал, что показатель деловой активности поменялся несущественно. Это говорит о незначительном изменении деловой активности в обрабатывающих отраслях экономики России.

Отечественный производственный сектор сокращался на протяжении последних четырех месяцев. Сейчас появились новые заказы и отечественные производства вошли в зону роста. В то же время спрос на продукцию остается «хрупким».