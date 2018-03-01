В Башкирии с 1 мая размер минимальной зарплаты превысит 12 тысяч рублей
Сегодня, 09:58ЭкономикаРустэм Башкирцев
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ГосДума приняла закон о повышении МРОТ.
Источник: Администрация Уфа
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека. Это означает, что с 1 мая этого года минимальный размер заработной платы увеличится на 43% с 9,48 тыс. руб. (в настоящее время) до 11,16 тыс. руб.
В Башкирии, с учетом уральского коэффициента минимальный размер заработной платы с 1 мая 2018 года вырастет с 10,91 тыс. руб. до 12,83 тыс. руб.
В настоящее время прожиточный минимум трудоспособного человека в Башкирии составляет 9,1 тыс. руб.
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