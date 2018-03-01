В Башкирии с 1 мая размер минимальной зарплаты превысит 12 тысяч рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека. Это означает, что с 1 мая этого года минимальный размер заработной платы увеличится на 43% с 9,48 тыс. руб. (в настоящее время) до 11,16 тыс. руб.