В Уфе детей пригласили на кинопраздник

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Для них приготовили самые популярные мультфильмы.
Кинокомплекс «ИСКРА IMAX» 1 июня решил посвятить весь день детям.
Юным зрителям в течение дня будут дарить детские пригласительные билеты в кино.
В этот день в кинотеатре будут показывать самые популярные мультфильмы, также для юных гостей будут выступать аниматоры.
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