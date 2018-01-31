В Уфе в честь Сталинградской битвы покажут пьесу по книгам Мустая Карима

К 75-летию этого важного для истории страны события Национальный молодежный театр в Уфе поставил спектакль «Загир, Гульшат и ключи от Берлина» по произведениям Мустая Карима.

Второго февраля в Уфе состоится показ спектакля «Загир, Гульшат и ключи от Берлина», поставленного по произведениям Мустая Карима. Подробности о подготовке к этому событию рассказало информагентство «Башинформ».

Показ постановки Национального молодежного театра имени Мустая Карима приурочили к 75-летию со дня Сталинградской битвы, в ходе которой советскими войсками был нанесен серьезный урон немецким захватчикам.

В основу сюжета легла удивительная история влюбленной пары - парня и девушки, которые вынуждены расстаться в канун свадьбы из-за начала войны. Загир уходит на фронт, а его невеста Гульшат вскоре тоже отправляется в армию следом за любимым. Обоим молодым людям пришлось пережить на войне немало испытаний, пока не случилась их встреча.

Спектакль начнется в 19.00. Он будет идти сразу на двух языках – русском и башкирском с участием артистов обеих трупп театра.

Перед его началом в театре пройдут памятные мероприятия. В фойе откроется выставка «Путями памяти и славы!». Фотохудожница Светлана Комкова представит свои работы, запечатлевшие ход военно-исторических реконструкций, состоявшихся на территории Башкирии.

Гостями выставки будут музыканты, члены Союза фотохудожников России, военно-патриотических клубов, а также участников центра «Волонтеры Победы» и общественной организации «Офицеры России». Специальным гостем мероприятия станет театральная студия «Светлячки», образованной при Кафедральном соборе Рождества Богородицы.