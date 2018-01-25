К 100-летнему юбилею Мустая Карима издадут персональную литэнциклопедию
Сегодня, 09:41КультураНадежда Валитова
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Его подготовит научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия».
К 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима, которое будет отмечаться в 2019 году научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия» подготовит и выпустит первую одноименную персональную литературоведческую энциклопедию, сообщает Башинформ.
В ней, помимо биографических данных народного поэта, будет дан полный анализ его произведений, а также другие материалы.
В 2018 году в свет выйдет седьмой том «Башкирской энциклопедии» на башкирском языке и его электронная версия.
Также к столетнему юбилею республики, которое также будет отмечаться в 2019 году, ведутся работы по подготовке иллюстрированной энциклопедии на русском и английском языках «Республика Башкортостан».
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