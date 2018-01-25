К 100-летнему юбилею Мустая Карима издадут персональную литэнциклопедию

Его подготовит научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия».

К 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима, которое будет отмечаться в 2019 году научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия» подготовит и выпустит первую одноименную персональную литературоведческую энциклопедию, сообщает Башинформ.

В ней, помимо биографических данных народного поэта, будет дан полный анализ его произведений, а также другие материалы.

В 2018 году в свет выйдет седьмой том «Башкирской энциклопедии» на башкирском языке и его электронная версия.