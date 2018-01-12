Сборник со стихами Мустая Карима назван книгой года в России

В предисловии к «Антологии современной литературы народов России» президент России Владимир Путин назвал Мустая Карима одним из выдающихся поэтов России.

Объемная антология, увидевшая свет в прошлом году, включила в себя оригиналы поэтических произведений 229 авторов, созданных за четверть века существования новой России на 57 национальных языках, художественные переводы стихотворений на русский язык, обзорные очерки о литературных языках и поэтических традициях народов России, а также краткие биографические справ­ки об авторах антологии.

Как отметил ответственный редактор издания, писатель Максим Амелин, запрос на большое и трудновыполнимое общее дело назрел в современном российском обществе, если сотни людей разных национальностей, профессий и статусов смогли объединить душевные и интеллектуальные усилия ради воплощения важной для страны идеи. Подтверждением его словам служит и тот факт, что автором предисловия к книге вступил глава государства Владимир Путин. Он отметил, как важно, чтобы современных талантливых авторов, пишущих на своих родных языках, узнало как можно больше людей.

Издание уже назвали книгой года. В книгу включены оригиналы стихов и их художественные переводы на русский язык. Большинство текстов переведены впервые, специально для антологии. Всего там опубликовано 751 стихотворное произведение, в их переводе на русский язык участвовали 142 переводчика. В книгу вошли стихи на башкирском, татарском, мансийском, нанайском, карельском, цыганском, эскимосском, эвенкийском, чукотском, якутском и многих других языках. В создании сборники активно участвовали и творческие силы Башкирии. Так, в подготовке к публикации стихов на русском и башкирском языках участвовала заместитель спикера Госсобрания-Курултая Башкирии Юмабика Ильясова.

Представители книжных магазинов уже отметили, что, несмотря на достаточно высокую стоимость – до четырех тысяч рублей за один экземпляр, книга пользуется большой популярностью у читателей. Как рассказали создатели сборника, в книге больше 500 страниц, она весит почти два с половиной килограмма.