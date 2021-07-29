Уфимский экшн-сериал покажут по телевидению в США и Канаде

Американский телеканал KCTS9 купил права на показ уфимского сериала «И это всё Роберт» в США и Канаде. Об этом сообщил генеральный продюсер и автор идеи Марат Ахметшин на своей странице в социальных сетях.

Сериал стал первым экшн-боевиком, снятым в Башкирии. В нём рассказывается об учителе физики Роберте Богданове из провинции, который терпит насмешки учеников и живёт на скромную зарплату. Однажды он становится случайным соучастником ограбления и убийства наркодилера, после чего жизнь Роберта полностью меняется. Теперь его ищет полиция, а вдобавок и криминальный авторитет Хан. Помимо этого, его дочери требуется срочная дорогостоящая операция в Израиле, которая учителю не по карману. Съемки сериала проходили в Уфе, городах Исландии и Израиля. Теперь картину увидят и жители США и Канады. Как отметил Марат Ахметшин, телеканал KCTS9 входит в службу общественного вещания.

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