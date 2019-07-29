В Уфе ради «Души Пирата» перекроют улицы
Вчера, 09:38КультураТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Съемки художественного фильма стали причиной остановки движения транспорта.
Сегодня, 29 июля, почти на весь день, с 9.00 до 21.00, будет закрыта для проезда транспорта часть улицы Калинина между улицами Победы и Рыбакова. Скорее всего, ограничат также и движение пешеходов, чтобы не мешали съемкам.
Как сообщили в администрации города, это связано со съемками фильма «Душа Пирата». По предварительным данным. Фильм посвящен взаимоотношениям людей и животного. Пират – это кличка собаки.
Завтра, 30 июля, движение будет перекрыто на этом же участке дороги также с 9.00 до 21.00.
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