В Уфе ради «Души Пирата» перекроют улицы

Сегодня, 29 июля, почти на весь день, с 9.00 до 21.00, будет закрыта для проезда транспорта часть улицы Калинина между улицами Победы и Рыбакова. Скорее всего, ограничат также и движение пешеходов, чтобы не мешали съемкам.