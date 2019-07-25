В Уфе один километр улицы Мустая Карима отремонтируют за 157 миллионов рублей
Работы должны быть выполнены до 15 октября следующего года.
Администрация Уфы объявила тендер на ремонт одной из центральных улиц города — Мустая Карима, сообзщает «Реальное время» со ссылкой на портал госзакупок. На дорогу длиной чуть более одного километра планируют потратить 157,8 миллионов рублей.
Заявки принимают до 29 июля, в этот же день состоится аукцион.
В список работ входят переустройство кабеля связи, сети водоотведения и водоснабжения, наружное освещение, ливневая канализация, устройство технической полосы, установка пешеходного ограждения, нанесение разметки.
Основную массу средств (137,9 миллионов рублей) выделят в 2020 году, еще 20 миллиoнов в этом году.
Работы должны быть выполнены до 15 октября 2020 года. Ремонт пройдет на участке длиной в 1,23 километра, на котором будет по две-четыре полосы.