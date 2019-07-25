В Уфе один километр улицы Мустая Карима отремонтируют за 157 миллионов рублей

Администрация Уфы объявила тендер на ремонт одной из центральных улиц города — Мустая Карима, сообзщает «Реальное время» со ссылкой на портал госзакупок. На дорогу длиной чуть более одного километра планируют потратить 157,8 миллионов рублей.

Заявки принимают до 29 июля, в этот же день состоится аукцион.

В список работ входят переустройство кабеля связи, сети водоотведения и водоснабжения, наружное освещение, ливневая канализация, устройство технической полосы, установка пешеходного ограждения, нанесение разметки.

Основную массу средств (137,9 миллионов рублей) выделят в 2020 году, еще 20 миллиoнов в этом году.